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    ’da helikopter düştü: 11 asker şehit oldu

    8. Kolordu Komutanı Korgeneral ve 12 askerin içinde bulunduğu Cougar tipi askeri heliktopter dün saat 13.55'te 'den 'e gitmek için havalandı. Ancak helikopter ile 14.25'te irtibat kesildi. Yapılan arama çalışmalarından sonra helikopter enkazı, yoğun sis bulunan Açık Cezaevi yakınlarında bulundu.

    8. Kolordu Komutanı Korgeneral ve 12 askerin içinde bulunduğu Cougar tipi askeri heliktopter dün saat 13.55'te 'den 'e gitmek için havalandı.

    Ancak helikopter ile 14.25'te irtibat kesildi. Yapılan arama çalışmalarından sonra helikopter enkazı, yoğun sis bulunan Açık Cezaevi yakınlarında bulundu.

    Türkiye'yi ağlatan kazada Korgeneral Osman Erbaş, Albay , yüzbaşılar , , , astsubaylar , , , ve uzman çavuş şehit oldu. Yaralı 2 asker de hastaneye kaldırıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
    Acı haberi alan Başkan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'ı telefon ile arayarak taziyelerini iletti. Öte yandan Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı , olay yerine gitti.

    COUGAR'A 38 ŞEHİT
    Fransız    -Alman ortak yapımı helikopterler ile bu güne kadar 4 kez kaza yaşandı. 38 asker şehit oldu.

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    Haberler Güncel Tatvan’da helikopter düştü: 11 asker şehit oldu
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