8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 12 askerin içinde bulunduğu Cougar tipi askeri heliktopter dün saat 13.55'te Bingöl'den Bitlis'e gitmek için havalandı.

Ancak helikopter ile 14.25'te irtibat kesildi. Yapılan arama çalışmalarından sonra helikopter enkazı, yoğun sis bulunan Tatvan Açık Cezaevi yakınlarında bulundu.

Türkiye'yi ağlatan kazada Korgeneral Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydıner, yüzbaşılar Tayfun Küreş, Gökhan Uysal, Salih Sarıoğlu, astsubaylar Mehmet Demir, Ömer Umul, Nazım Yılmaz, Şükrü Karadirek ve uzman çavuş Tolga Demirci şehit oldu. Yaralı 2 asker de hastaneye kaldırıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Acı haberi alan Başkan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'ı telefon ile arayarak taziyelerini iletti. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, olay yerine gitti.

COUGAR'A 38 ŞEHİT

Fransız-Alman ortak yapımı helikopterler ile bu güne kadar 4 kez kaza yaşandı. 38 asker şehit oldu.