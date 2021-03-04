Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis Tatvan kırsalında kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit düştüğü öğrenildi.
Acı haber tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken CHP güdümündeki çukur medya kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.
Her türlü kirli propaganda, terör ve teröriste kucak açan bu medya kuruluşları, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasını tepki çeken başlıklarla duyurdu.
BİRGÜN "ŞEHİT" DİYEMEDİ
Yandaş Birgün gazetesi, elim kazada şehadet şerbeti içen askerlerimiz için "şehit' diyemedi ve haberi "11 asker hayatını kaybetti" başlığını kullanarak okurlarına duyurdu.