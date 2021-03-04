



Acı haber tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken CHP güdümündeki çukur medya kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.



Her türlü kirli propaganda, terör ve teröriste kucak açan bu medya kuruluşları, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasını tepki çeken başlıklarla duyurdu.