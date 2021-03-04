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    • 05.03.2021 01:23
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    PKK diyemeyen CHP'nin güdümündeki çukur medya şehit diyemedi: 'teki kazayı tepki çeken başlıklarla duyurdular

    Çukur medya kirli yüzünü bir kez daha gösterdi... 'ten gelen haber tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken PKK diyemeyen CHP'nin güdümündeki yandaş , ve elim kazada şehadet şerbeti için askerlerimiz için 'şehit' diyemedi. CHP'nin PKK, yandaş medyanın da 'şehit' diyemeyişi vatandaş tarafından lanetlendi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP'nin güdümündeki çukur medya şehit diyemedi!

    Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis Tatvan kırsalında kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit düştüğü öğrenildi.



    Acı haber tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken CHP güdümündeki çukur medya kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.

    Her türlü kirli propaganda, terör ve teröriste kucak açan bu medya kuruluşları, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasını tepki çeken başlıklarla duyurdu.



    BİRGÜN "ŞEHİT" DİYEMEDİ
    Yandaş Birgün gazetesi, elim kazada şehadet şerbeti içen askerlerimiz için "şehit' diyemedi ve haberi "11 asker hayatını kaybetti" başlığını kullanarak okurlarına duyurdu.



        EVRENSEL DE "HAYATINI KAYBETTİ" OLARAK DUYURDU
        Evrensel gazetesi, "Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerin sayısı 11'e yükseldi" başlığını kullandı. Çukur medyanın bir başka üyesi olan Evrensel'in de şehit diyememesi dikkatlerden kaçmadı.

        PROVOKATİF SOL HABER DE ŞAŞIRTMADI
        Provokatif haberlerde başı çeken, Sol Haber Portalı da şehit diyemeyen çukur medyası üyelerinden...

        Sol Haber, kazayı, "Bitlis Tatvan'da yaşamını yitiren askerlerin sayısı 11'e çıktı" şeklinde takipçilerine duyurdu.

        Öte yandan çeşitli kelime oyunlarıyla şehit dememek için her türlü yola başvuran bu medya kuruluşları vatandaş tarafından lanetlendi.

        TELE 1, HDPKK'NIN ALÇAK PROVOKASYONUNA ALET OLDU
        Yandaş TELE 1 de helikopter kazası sonrası gelen şehit haberleri yürekleri yakarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin alçak provokasyonuna malzeme oldu.

        CHP yandaşı TELE 1'e katılan HDP'li Sezai Temelli yaşanan kazadan devleti sorumlu tutarak skandal ifadeler kullandı. Şehitlerimizin olduğu gün HDP'li Temelli'yi ekrana çıkaran CHP yandaşı TELE 1'e tepki yağdı.
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