Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 10 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.
KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ
Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.
Şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki tekrar gündeme geldi.