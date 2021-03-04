Devleti hedef alan Temelli, "İktidar bir helikopter kazasıdır deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez." şeklinde skandal sözler kullandı.

Temelli'nin skandal sözleri şu şekilde:

"Bu kış koşullarında bu çetin bölgede askeri hareketlilik bir iktidar politikası. İktidar 'bir helikopter kazası' deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez. Bu iktidarın yürütmüş olduğu politikaların sonucuna bu ülke bu acılarla devam ediyor. Bu politikalar sonlanmadan rasyonel bir akılla gerçek anlamda bir savunma konseptine ülke kavuşmadan maalesef bu acıları yaşamaya devam edeceğiz."