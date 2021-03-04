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    • 05.03.2021 00:19
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    'li CHP yandaşı TELE 1'de şehitleri üzerinden devleti hedef aldı!

    'ten helikopter kazası sonrası gelen şehit haberleri yürekleri yakarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan yine şehitler üzerinden kirli bir propagandaya girişti. CHP yandaşı TELE 1'e katılan HDP'li yaşanan kazadan devleti sorumlu tutarak skandal ifadeler kullandı. Şehitlerimizin olduğu gün HDP'li Temelli'yi ekrana çıkaran CHP yandaşı TELE 1'e tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    HDP'li Temelli devleti hedef aldı!

    Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan ve Tatvan'a giden askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını 11 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

    YİNE DEVLETİ HEDEF ALDILAR
    Kazanın ardından Türkiye şehitleri için ağlarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP yine çirkin ifadelerle devleti hedef aldı.

    HDP'Lİ TEMELLİ'DEN CHP'NİN KANALINDA SKANDAL SÖZLER
    FETÖ'cü Akın İpek'in fonlamasıyla kurulduğu iddia edilen CHP yandaşı TELE 1'e katılan HDP Eski Eş Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli helikopter kazasına ilişkin skandal ifadeler kullandı.

    Devleti hedef alan Temelli, "İktidar bir helikopter kazasıdır deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez." şeklinde skandal sözler kullandı.

    Temelli'nin skandal sözleri şu şekilde:
    "Bu kış koşullarında bu çetin bölgede askeri hareketlilik bir iktidar politikası. İktidar 'bir helikopter kazası' deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez. Bu iktidarın yürütmüş olduğu politikaların sonucuna bu ülke bu acılarla devam ediyor. Bu politikalar sonlanmadan rasyonel bir akılla gerçek anlamda bir savunma konseptine ülke kavuşmadan maalesef bu acıları yaşamaya devam edeceğiz."

        PKK'NIN GARA KATLİAMINDA DA DEVLETİ HEDEF ALDILAR
        Gara'da terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı alçakça katlemiş HDP'li isimler ise PKK'yı kınamak yerine yine devleti suçlamıştı. Vatandaşlarımızın PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapan HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da A Haber'de katıldığı canlı yayında HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'ya gittiğini açıklamıştı.

        TELE1'E TEPKİ YAĞDI
        Şehitlerimizin olduğu gün PKK'nın siyasi kolu HDP'li Temelli'yi ekrana çıkaran CHP yandaşı TELE 1'e tepki yağdı.

        İşte o tepkilerden bazıları:

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