Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan ve Tatvan'a giden askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını 11 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
YİNE DEVLETİ HEDEF ALDILAR
Kazanın ardından Türkiye şehitleri için ağlarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP yine çirkin ifadelerle devleti hedef aldı.
HDP'Lİ TEMELLİ'DEN CHP'NİN KANALINDA SKANDAL SÖZLER
FETÖ'cü Akın İpek'in fonlamasıyla kurulduğu iddia edilen CHP yandaşı TELE 1'e katılan HDP Eski Eş Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli helikopter kazasına ilişkin skandal ifadeler kullandı.
Devleti hedef alan Temelli, "İktidar bir helikopter kazasıdır deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez." şeklinde skandal sözler kullandı.
Temelli'nin skandal sözleri şu şekilde:
"Bu kış koşullarında bu çetin bölgede askeri hareketlilik bir iktidar politikası. İktidar 'bir helikopter kazası' deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez. Bu iktidarın yürütmüş olduğu politikaların sonucuna bu ülke bu acılarla devam ediyor. Bu politikalar sonlanmadan rasyonel bir akılla gerçek anlamda bir savunma konseptine ülke kavuşmadan maalesef bu acıları yaşamaya devam edeceğiz."