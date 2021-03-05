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    • 05.03.2021 10:38
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    sözleri! ! En anlamlı !

    sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu. Bu gelişmenin ardından ve sözler araştırılmaya başlandı. sosyal medyada paylaşılıyor. İşte anlamlı dualı şehit mesajları!

    takvim.com.tr
    Şehit mesajları sözleri! Şehitler için dualı mesajlar! En anlamlı Şehitler Ölmez sözleri!

    Şehitler için dualı mesajlar sözler! Şehit mesajları sözleri araştırılıyor. En anlamlı Şehitler Ölmez sözleri hakkında araştırma yapılıyor. Bitlis'te meydana gelen acı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından şehit mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İşte anlamlı dualı şehit mesajları ve sözleri...

    ANLAMLI ŞEHİT MESAJLARI SÖZLERİ!

    Ah be Anadolu… Şimdi her köşen ağlayan Ana dolu.

    Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

    Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan sonra vatan!

    Koltuğa yan gelip yatanlara ceset! Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir!

    Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.

    Bu Vatan'ın ekmeğini yediğimiz gibi, uğruna kurşun yemesini de biliriz!

    Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

        Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!

        Dağların tepesine, eşkiyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım.

        Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

        Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim. Şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim.

        Ölüp de ölmeyene, ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren, ölümün ne nimettir.

        Allah üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu.

        Ölürsek şehit, kalırsak gazi!

        Toprağını sıksan şehit kanı çıkacak ülkemde bu kadar kansız türedi.

        Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa "Şehit" olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar.

        Hz Muhammed (S.A.V) savaşa giderken Esedullah (Allah'ın Aslanı) lakablı Hz. Hamza'ya şöyle diyordu; "Ey Hamza yavaş yürü, yürüyüşün ölümü korkutuyor!

        Ben Türk'üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.

        Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

        Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

            Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım.

            Yetmiş milyon gül dalı. Bu yurt Türk'ün öz malı, yine Türk'ün kalmalı, diyen yiğit dilleriyiz.

            Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım…

            Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

            Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
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