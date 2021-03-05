Şehit mesajları sözleri! Şehitler için dualı mesajlar! En anlamlı Şehitler Ölmez sözleri!

Şehitler için dualı mesajlar sözler! Şehit mesajları sözleri araştırılıyor. En anlamlı Şehitler Ölmez sözleri hakkında araştırma yapılıyor. Bitlis'te meydana gelen acı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından şehit mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İşte anlamlı dualı şehit mesajları ve sözleri...
ANLAMLI ŞEHİT MESAJLARI SÖZLERİ!
Ah be Anadolu… Şimdi her köşen ağlayan Ana dolu.
Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.
Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan sonra vatan!
Koltuğa yan gelip yatanlara ceset! Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir!
Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.
Bu Vatan'ın ekmeğini yediğimiz gibi, uğruna kurşun yemesini de biliriz!
Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.