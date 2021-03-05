Şehit mesajları sözleri! Şehitler için dualı mesajlar! En anlamlı Şehitler Ölmez sözleri!

Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa "Şehit" olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar.

Hz Muhammed (S.A.V) savaşa giderken Esedullah (Allah'ın Aslanı) lakablı Hz. Hamza'ya şöyle diyordu; "Ey Hamza yavaş yürü, yürüyüşün ölümü korkutuyor!

Ben Türk'üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.

Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.