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    • 05.03.2021 09:39
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    SON DAKİKA: MHP'li Milletvekili 'tan yürekleri burkan paylaşım

    Son dakika haberi! MHP Kütahya Milletvekili 'ın 11 şehidimizin olduğu 'te düşen askeri helikopter ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yürekleri burktu. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş paylaşımı yaptığı sırada 11 şehidimizin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğundan habersizdi.

    MHP'li Erbaş'tan yürek burkan paylaşım

    Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.



    KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ
    Şehit olanlardan birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın amcasının oğlu Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.


    Ahmet Erbaş'ın ise amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü.


    Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.



        ACI HABERİ SONRADAN ÖĞRENDİ
        MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 11 şehidin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın olduğunu sonradan öğrendi.



        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın mensuplarına açıklama yapmadan önce, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın amcasının oğlu MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü.

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