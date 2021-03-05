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    • 05.03.2021 10:30
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    Bir defa e yakalanan bir kez daha yakalanır mı? Aman dikkat! Ünlü profesörden dikkat çeken uyarı

    Dünyada ve Türkiye'de le mücadele ve aşılama çalışmaları sürüyor. Koronavirüs salgınında en çok merak edilenlerden biri de "koronavirüsü atlatan bir daha hastalığa yakalanır mı?" sorusu oldu. Salgının başında koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde bir kez daha pozitif olduğu ortaya çıkan Prof. Dr. , "Bir kez oldum bir daha olmam" diyerek uyarıda bulundu.

    Dikkat! Bir daha olmam diyerek kimse hareket etmesin...

    Kovid-19 atlatan kişilerin bir süre sonra yeniden hastalığa yakalanması pandemi döneminin merak edilen tartışma konularından. Pandeminin başında konoravirüse yakalan ve bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Acıbadem International Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu (60), bir yıl aradan sonra yine Kovid-19'a yakalandı. Prof. Dr. Tutluoğlu Kovid-19 geçirenlerin mutlaka maske, mesafe kuralına dikkat etmesi çağrısında bulundu.

    Geçtiğimiz yıl 17 Mart'ta rahatsızlanan Tutluoğlu, 20 gün yoğun bakımda kalmıştı. Tutluoğlu'nu iyileştirmek için beş kez plazmaferez, iki kez de kök hücre nakli yapılmıştı. Çalıştığı hastanede 12 günü makineye bağlı olmak üzere bir ay yatan Tutluoğlu'nun tedavisi iki ay da evinde devam etmişti. Prof. Dr. Tutluoğlu, üç aylık tedavi sürecinin ardından 28 Mayıs'ta yeniden görevinin başına dönmüştü. Milliyet'in haberine göre bu sürede tekrar koronavirüs hastalarının tedavisinde görev alan Prof. Tutluoğlu, yeniden koronavirüse yakalandı.

    'BASKILIYOR OLABİLİR'
    Prof. Dr. Tutluoğlu, ikinci kez Kovid-19 hastalığına yakalanmasına ilişkin şunları söyledi: "15 gün önce genel antikor testi baktırdığımda genel antikor seviyem oldukça yüksekti. Ancak nötralizan dediğimiz koruyucu antikor seviyemin yarıya düştüğünü gördüm. Benim özel bir durumum var. Haftanın yedi günü sabah 08.00'den akşamın geç saatlerine kadar sürekli Kovid-19 hastası gören bir hekimim. Çok fazla virüs yüküne maruz kalıyorum.

        Mutasyonlu virüs bağışıklık cevabını baskılıyor olabilir. Hipertansiyon hastasıyım. Hastalığı bu kez hafif atlatacağıma inanıyorum. Şu an hastanede ilaç tedavim sürüyor. Grip, nezleye benzer semptomların yanı sıra halsizlik en büyük sorun. Kovid-19 geçiren insanlar mutlaka maske, mesafe kuralına dikkat etsinler. 'Bir kez oldum bir daha olmam' diyen yanılır. Antikor seviyemin yüksek olduğunu düşünerek aşı olmayı bir süre ötelemiştim."

        "ŞAŞIRTMAMALI"
        Prof. Dr. Tutluoğlu'nun yaşadığı süreç ve tekrarlayan Kovid-19 hastalığı konusunu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, "Hastalığın ilk dönemi ile şu anki dönem arasında farklar var. Eldeki verilere baktığımızda korona geçiren bir kişinin vücudundaki koruyucu antikor oranı dokuzuncu aydan itibaren tamamen etkisini yitiriyor. Bülent Hoca'nın bir yıl sonra ikinci kez Kovid-19 hastalığına yakalanması kimseyi şaşırtmamalı. Mutasyona uğramış virüsler nedeniyle birden çok hastalığa yakalanma riski söz konusu. Antikor koruyuculuğu ortadan kalkınca aynı tip virüsle bile ikinci kez hastalanmak bile mümkün. Şayet antikor ölçümünüz yüksek çıkmış ama ikinci kez hastalanıyorsanız, bu durum mutasyonlu virüs kaptığınız anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

        "EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ AŞILANMAK"
        Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da, hastalığı geçirmiş olmanın tekrar geçirilmeyeceği anlamını taşımadığını belirterek, şunları söyledi: "Kovid-19 geçirseniz bile kişiden kişiye değişmekle birlikte üçüncü aydan sonra koruyucu antikor seviyeniz düşebiliyor. Mutasyonlu virüsleri de göz önüne alırsak, en iyi korunma yöntemi aşılanmak. İkinci hastalığın seyrinin nasıl olacağı da kişilere göre farklılık gösterebiliyor. Bülent Hoca'nın antikor seviyesine bakmadan aşı olması gerekirdi. Virüs bilinmezliklerle dolu değil. Kovid-19 grip benzeri bir seyir izliyor. Herhangi biri mevsimlik gribi yıl içerisinde birkaç kez geçirebilir. Bunun gibi koronavirüsü de birkaç kez geçirmemiz mümkün. Bir de hastalığı önleyecek antikor sayısı çok önemli. Kovid-19 geçiren bir kişi yeniden Kovid-19 geçirip, çevresindeki insanlara farkında olmadan bulaştırabilir. İkinci, üçüncü riskler her zaman söz konusu. Sevdiklerimizin hayatı için kurallara uymaya mecburuz."
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