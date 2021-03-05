"EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ AŞILANMAK"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da, hastalığı geçirmiş olmanın tekrar geçirilmeyeceği anlamını taşımadığını belirterek, şunları söyledi: "Kovid-19 geçirseniz bile kişiden kişiye değişmekle birlikte üçüncü aydan sonra koruyucu antikor seviyeniz düşebiliyor. Mutasyonlu virüsleri de göz önüne alırsak, en iyi korunma yöntemi aşılanmak. İkinci hastalığın seyrinin nasıl olacağı da kişilere göre farklılık gösterebiliyor. Bülent Hoca'nın antikor seviyesine bakmadan aşı olması gerekirdi. Virüs bilinmezliklerle dolu değil. Kovid-19 grip benzeri bir seyir izliyor. Herhangi biri mevsimlik gribi yıl içerisinde birkaç kez geçirebilir. Bunun gibi koronavirüsü de birkaç kez geçirmemiz mümkün. Bir de hastalığı önleyecek antikor sayısı çok önemli. Kovid-19 geçiren bir kişi yeniden Kovid-19 geçirip, çevresindeki insanlara farkında olmadan bulaştırabilir. İkinci, üçüncü riskler her zaman söz konusu. Sevdiklerimizin hayatı için kurallara uymaya mecburuz."