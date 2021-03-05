Kovid-19 atlatan kişilerin bir süre sonra yeniden hastalığa yakalanması pandemi döneminin merak edilen tartışma konularından. Pandeminin başında konoravirüse yakalan ve bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Acıbadem International Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu (60), bir yıl aradan sonra yine Kovid-19'a yakalandı. Prof. Dr. Tutluoğlu Kovid-19 geçirenlerin mutlaka maske, mesafe kuralına dikkat etmesi çağrısında bulundu.
Geçtiğimiz yıl 17 Mart'ta rahatsızlanan Tutluoğlu, 20 gün yoğun bakımda kalmıştı. Tutluoğlu'nu iyileştirmek için beş kez plazmaferez, iki kez de kök hücre nakli yapılmıştı. Çalıştığı hastanede 12 günü makineye bağlı olmak üzere bir ay yatan Tutluoğlu'nun tedavisi iki ay da evinde devam etmişti. Prof. Dr. Tutluoğlu, üç aylık tedavi sürecinin ardından 28 Mayıs'ta yeniden görevinin başına dönmüştü. Milliyet'in haberine göre bu sürede tekrar koronavirüs hastalarının tedavisinde görev alan Prof. Tutluoğlu, yeniden koronavirüse yakalandı.
'BASKILIYOR OLABİLİR'
Prof. Dr. Tutluoğlu, ikinci kez Kovid-19 hastalığına yakalanmasına ilişkin şunları söyledi: "15 gün önce genel antikor testi baktırdığımda genel antikor seviyem oldukça yüksekti. Ancak nötralizan dediğimiz koruyucu antikor seviyemin yarıya düştüğünü gördüm. Benim özel bir durumum var. Haftanın yedi günü sabah 08.00'den akşamın geç saatlerine kadar sürekli Kovid-19 hastası gören bir hekimim. Çok fazla virüs yüküne maruz kalıyorum.