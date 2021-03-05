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    • 05.03.2021 10:13
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    Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için cenaze töreni

    Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için 'da cenaze töreni düzenleniyor. Şehit askerlerin naaşı düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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    Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

    Şehit askerler için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlenecek.

    Şehitlerin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

    KAZA
    Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

    Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

        Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

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