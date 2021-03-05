Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için cenaze töreni

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehit askerler için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlenecek.
#Canlı: Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenleniyor https://t.co/NpWjCCMjS1— AA Canlı (@AACanli) March 5, 2021
Şehitlerin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.
KAZA
Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.
Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.