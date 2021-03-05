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    • 05.03.2021 10:32
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    SON DAKİKA: Kayyum atanan 'nde PKK elebaşı Öcalan'ın paçavraları ele geçirildi

    Son dakika haberi! nin kullanılmayan ek binasında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. 'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li , 2019 yılında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçları nedeniyle görevden alınarak, yerine kayyum atanmıştı.

    AJANSLAR
    Terörist elebaşının paçavraları ele geçirildi!

    Van'da, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin ek hizmet binasının kullanılmayan depo kısmında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin resimleri bulundu.

    İpekyolu Belediyesi ekipleri, depoda kullanılmayan malzemelerin taşınması esnasında buldukları örgütsel dokümanları, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bildirdi.

    Polis ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi Ek Hizmet Binası yerleşkesinde arama yaptı.

    ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
    Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar, KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

        TEMİZLİK ÇALIŞMASI ESNASINDA BULUNDU
        İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, söz konusu örgütsel dokümanların, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan temizlik çalışması esnasında bulunduğunu söyledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Olayın kendisine bildirilmesi üzerine hemen gerekli tutanakların tutulduğunu aktaran Aslan, "Bu konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" dedi.

        NE OLMUŞTU?
        Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan, 2019 yılında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçları nedeniyle görevden alınarak, yerine kayyum atanmıştı.

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