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    • 05.03.2021 09:34
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    • 05.03.2021 09:50
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    HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den o illere kar ve çığ uyarısı!

    Bugün soruları araştırılırken beklenen yanıt Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ve çevreleri ile 'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Öte yandan ’in iç kesimleri ile ’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu...

    Kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak soruları araştırılırken beklenen yanıt Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
    RÜZGAR: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor

    UYARILAR
    ÇIĞ UYARISI:     Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışının bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
    EDİRNE °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu
    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu
    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu


    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
    A.KARAHİSAR °C, 16°C
    Az bulutlu
    DENİZLİ °C, 21°C
    Az bulutlu
    İZMİR °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık
    MANİSA °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık


        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu
        ANTALYA °C, 21°C
        Az bulutlu
        HATAY °C, 18°C
        Parçalı bulutlu
        ISPARTA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu


        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
        ANKARA °C, 16°C
        Az bulutlu
        ÇANKIRI °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu
        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Az bulutlu
        NEVŞEHİR °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu


        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu
        DÜZCE °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu
        KASTAMONU °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu
        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu


            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
            AMASYA °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu
            RİZE °C, 13°C
            Parçalı bulutlu
            SAMSUN °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu
            TRABZON °C, 12°C
            Parçalı bulutlu


            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Hakkâri ve Van çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinin karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
            ERZURUM °C, 4°C
            Parçalı bulutlu
            HAKKARİ °C, 4°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.
            KARS °C, 5°C
            Parçalı bulutlu
            VAN °C, 5°C
            Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı


            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
            DİYARBAKIR °C, 16°C
            Parçalı bulutlu
            GAZİANTEP °C, 17°C
            Parçalı, zamanla az bulutlu
            SİİRT °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmutlu
            ŞANLIURFA °C, 19°C
            Parçalı, zamanla az bulutlu
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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den o illere kar ve çığ uyarısı!
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