CHP’li belediyelerle sendika arasında anlaşma sağlanamadı: Megakentin sokaklarını çöp yığınları ve pis kokular sardı

DİSK'E bağlı Genel-İş Sendikası ile CHP'li İstanbul Maltepe ve Kadıköy Belediyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamadı. Anlaşmazlık temizlik hizmetlerine sıçradı. Çalışanlar, grev kararı aldı.

İstanbul'da hizmetler aksamaya başladı. Cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Çöp yığınları, göze çarptı. Kötü görüntünün yanında çevreye yayılan koku halk sağlığını tehdit etti.

Vatandaşlar ise tepki gösterdi. Sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ, Fen Hizmetleri ve yol bakımda çalışan 500'e yakın işçiyi ilçeye gönderdi.

İBB personeli ile grev yapan işçiler arasında kavga çıktı.

Kartal, Ataşehir ve Beşiktaş'ta da işçiler, anlaşma sağlanamaması durumunda 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdu.