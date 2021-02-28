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    CHP’li belediyelerle sendika arasında anlaşma sağlanamadı: Megakentin sokaklarını çöp yığınları ve pis kokular sardı

    'E bağlı ile CHP'li Maltepe ve Kadıköy Belediyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamadı. Anlaşmazlık temizlik hizmetlerine sıçradı. Çalışanlar, grev kararı aldı. İstanbul'da hizmetler aksamaya başladı. Cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Çöp yığınları, göze çarptı. Kötü görüntünün yanında çevreye yayılan koku halk sağlığını tehdit etti.

    DİSK'E bağlı ile CHP'li Maltepe ve Kadıköy Belediyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamadı. Anlaşmazlık temizlik hizmetlerine sıçradı. Çalışanlar, grev kararı aldı.

    İstanbul'da hizmetler aksamaya başladı. Cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Çöp yığınları, göze çarptı. Kötü görüntünün yanında çevreye yayılan koku halk sağlığını tehdit etti.

    Vatandaşlar ise tepki gösterdi. Sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Dün 'ne bağlı İSTAÇ, ve yol bakımda çalışan 500'e yakın işçiyi ilçeye gönderdi.

    personeli ile grev yapan işçiler arasında kavga çıktı.

    , ve 'ta da işçiler, anlaşma sağlanamaması durumunda 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdu.

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    Haberler Güncel CHP’li belediyelerle sendika arasında anlaşma sağlanamadı: Megakentin sokaklarını çöp yığınları ve pis kokular sardı