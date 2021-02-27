



Vekillere giden Ekrem İmamoğlu yazıda şu ifadelere yer verildi:

Sayın Vekilim, İnsan odaklı, eşitlikten, adaletten ve üretimden yana, katılımcı bir yönetim anlayışıyla 18 ayımızı geride bıraktık. Bu kısa sürede, "İstanbul'da yeni bir başlangıcın" ilk büyük ve sağlam adımlarını attık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerleriyle yönetildiğinde bu muhteşem kentte hayatın nasıl kolaylaşıp güzelleştiğini gösterdik, geleceğimize dair umutları büyüttük. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı örnekleriyle paylaşmak, sizin gözlem ve değerlendirmelerinizi almak bizim için çok değerli bir kılavuz olacaktır. Bu amaçla, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri için düzenlediğimiz, 6 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek İstanbul programına saygıdeğer eşinizle birlikte katılımınızdan onur ve mutluluk duyacağım.



Saygılarımla, Ekrem İmamoğlu"

