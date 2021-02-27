Bahçelievler Belediyesi: "Bahçelievler'de bırakın komşularımıza çöp toplatmayı, çöp kutusunun varlığını bile hissettirmiyoruz... Çimçit konteynerlerimiz hizmetinizde... Gönül belediyeciliği bizim işimiz"

Eyüp Belediyesi: "Bir ekibimiz çöpleri topluyor hemen ardından diğer ekibimiz çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Alırız bir maaşallahınızı :)"

KARTOĞLU: "CHP, ÇÖP TOPLAMAYI BİLE BECEREMEYİP İSTANBUL'U 1990'LARIN PİSLİĞİNE BOĞDU"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi ve "Temel Belediyecilik hizmetlerinden biri olan çöp toplamayı bile beceremeyip İstanbul'u 1990'ların pisliğine boğan CHP yine çareyi 'ajansta' arıyor. Hizmet edemeyen CHP, bu sefer Türkiye'nin en modern kapalı pazarı Başakpazar'da slogan atıp huzur bozarak dikkat dağıtmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

POYRAZ: BELEDİYE BAŞKANLIĞIM SÜRESİNCE SİZLERE ÇÖP TOPLATMAYACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERIYORUM"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da, 7 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımını hatırlattı. Poyraz, 7 Şubat'ta, "Daha temiz bir Çekmeköy için gecesini gündüzüne katarak, 7 gün 24 saat hizmet eden cefakar ve fedakar mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ilçe hepimizin hep birlikte temiz tutalım" ifadelerini kullandığını anımsatarak, "Daha bir kaç hafta önce emektar kardeşlerimize sizler adına teşekkür etmiştim. Bugün de bu teşekkürü ne kadar hak ettiklerini görüyoruz. Çekmeköy ailemizin içi rahat olsun 12 yıldır olduğu gibi belediye başkanlığım süresince sizlere çöp toplatmayacağimin sözünü veriyorum" dedi.

Sultangazi Belediyesi: "'Beyaz Bayraklı Caddeler' çalışmamızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz, temiz ve sağlıklı bir Sultangazi! 1. Cebeci Caddesi"

Niğde Belediyesi: "Vatandaşlarımıza çöp toplatmak gibi bir hizmetimiz yoktur"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: "Vatandaşlarımızın bilgisine: Şanlıurfa'da çöp toplamak vatandaşlarımızın değil, bizlerin sorumluluğundadır"