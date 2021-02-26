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    • 26.02.2021 22:14
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    annelerinden Ayşegül Biçer, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı

    annelerinden Ayşegül Biçer, Başkan 'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Başkan Erdoğan da Biçer'e inceliğinden dolayı teşekkür etti.

    AA
    Diyarbakır annesi Başkan Erdoğan'ı aradı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

    Başkan Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti.

    Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.

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