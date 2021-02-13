İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

"PKK SİLİNECEK"

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.

2 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.



İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o paylaşımı;

Diyarbakır Annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor...



Aile sayısı arttıkça,

İkna ile buluşmalar arttıkça,

Devletimize güvenle birlikte,

Emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek❗ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 13, 2021