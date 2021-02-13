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    • 13.02.2021 19:51
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    Emperyalizmin maşası PKK silinecek! annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor...

    İçişleri Bakanı , " annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı, ikna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası PKK silinecek" açıklamasında bulundu.

    Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor

    İçişleri Bakanı , annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

    "PKK SİLİNECEK"
    Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.

    2 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLMUŞTU
    İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

    İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o paylaşımı;

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