TUZLA BELEDİYE BAŞKANI YAZICI'DAN GÖNDERME

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada gündem olan, İstanbul'daki CHP'li belediyelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili bir göndermede bulundu.

'HEYKELİ DİKİLECEK İNSANLARSINIZ'

Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Temizlik personeline 'Heykeli dikilecek insanlarınız' dedi. Paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.

Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.