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    • 26.02.2021 22:57
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    Belediye Başkanı 'dan CHP'li belediyelerdeki çöp yığınlarına esprili gönderme!

    CHP'li Kadıköy ve belediyelerinde işçilerin greve gitmesinin ardından sokakları çöp yığınları bastı. Belediye Başkanı Dr. CHP'li belediyelere esprili bir göndermede bulundu. Yazıcı, ’ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Yazıcı, personellerini ‘Heykeli dikilecek insanlarsınız’ diyerek tebrik etti.

    Çöp yığınlarına gönderme

    CHP'li Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde işçilerin greve gitmesinin ardından sokakları çöp yığınları bastı.

    CHP'li belediyelerdeki çöp yığınları yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar arasında, "90'lı yılların başına gerimi dönüyoruz?" sorusunu akla getirdi.

    TUZLA BELEDİYE BAŞKANI YAZICI'DAN GÖNDERME
    Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada gündem olan, İstanbul'daki CHP'li belediyelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili bir göndermede bulundu.

    'HEYKELİ DİKİLECEK İNSANLARSINIZ'
    Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Temizlik personeline 'Heykeli dikilecek insanlarınız' dedi. Paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.

    Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

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