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    • 26.02.2021 16:26
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    Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli 'ın doğum gününü kutladı

    26 Şubat 1954'te doğan bugün 67 yaşına girdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkan 'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Öte yandan dünyanın çeşitli ülkelerinden liderler gerek arayarak gerekse yayımladıkları mesajlar ile Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

    Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
    Başkan , Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. da, doğum gününü kutlayan Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.




    DÜNYA LİDERLERİ ARADI
    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve , Cumhurbaşkanı , Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmelerde, liderler Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Başkan Erdoğan da, doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.



    UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ, ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
    Ukrayna Cumhurbaşkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü twitter hesabından kutladı. Zelenski mesajında, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Doğum Günü kutlu olsun! Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum" dedi.
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