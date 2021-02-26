A Haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkileyici hitabetiyle seslendirdiği, "Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim" şiiriyle özel bir klip hazırladı.
İslam davasının en güçlü lideri Erdoğan'ın doğum gününe özel hizmetleri ve en özel fotoğraflarının yer aldığı video klip duygulandırdı.
İşte İbrahim Sadri'nin "Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim" şiiri;
"Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
Biz de soluk alıp vermedeyiz
Yani her insan gibi sevmekteyiz, sevilecek şeyleri
Bir kır çiçeğini çimeni toprağı börtü böceği
Kurban bayramlarında kınalı koçları
Başları eloyası işlemeli yemeni ile kapalı
Bembeyaz saçlı kırış kırış alınlı
Pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları
Kalbim ağrıyorsa da kardeşim
Gönlüm bulanıyorsa da
Tedirginsem kuşkuluysam
Kalın kitapların yazdığına bakarsan
Acayip suçluysam
Havada ihanet dışarıda sıcak
Duvarda yazılar
Kalbimizde acılar varsa da
Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
Mektubun geldi bugün haziran
Kimselere göstermediğin ak saçlarının kıvrımlarından
Haberin geldi
Haberin geldi iki damla gözyaşın kağıtta
Çok bakarsın yağmur yağanda
Islak ve buğulu camların ardından bilirim
Bilirim, acı nasıl da oturur adam yüreğine
Ne var yani işte iyiyim diyorum ya
İnan olsun iyiyim anne
İnsan gerçekten iyi oluyor, iyiyim dedikçe
Bak üzülme
Yazıyorum bir daha
Nolur üzülme
Üzülmüyor analar
Oğulları üzülme dedikçe
Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
Biz de soluk alıp vermedeyiz
Yani her insan gibi isevmekteyiz, sevilecek şeyleri
Bir kır çiçeğini çimeni toprağı börtü böceği
Kurban bayramlarında kınalı koçları
Başları eloyası işlemeli yemeni ile kapalı
Bembeyaz saçlı kırış kırış alınlı
Pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları"