İşte İbrahim Sadri'nin "Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim" şiiri;

"Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim

Biz de soluk alıp vermedeyiz

Yani her insan gibi sevmekteyiz, sevilecek şeyleri

Bir kır çiçeğini çimeni toprağı börtü böceği

Kurban bayramlarında kınalı koçları

Başları eloyası işlemeli yemeni ile kapalı

Bembeyaz saçlı kırış kırış alınlı

Pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları



Kalbim ağrıyorsa da kardeşim

Gönlüm bulanıyorsa da

Tedirginsem kuşkuluysam

Kalın kitapların yazdığına bakarsan

Acayip suçluysam

Havada ihanet dışarıda sıcak

Duvarda yazılar

Kalbimizde acılar varsa da

Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim



Mektubun geldi bugün haziran

Kimselere göstermediğin ak saçlarının kıvrımlarından

Haberin geldi

Haberin geldi iki damla gözyaşın kağıtta

Çok bakarsın yağmur yağanda

Islak ve buğulu camların ardından bilirim

Bilirim, acı nasıl da oturur adam yüreğine

Ne var yani işte iyiyim diyorum ya

İnan olsun iyiyim anne

İnsan gerçekten iyi oluyor, iyiyim dedikçe

Bak üzülme

Yazıyorum bir daha

Nolur üzülme

Üzülmüyor analar

Oğulları üzülme dedikçe



Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim

Biz de soluk alıp vermedeyiz

Yani her insan gibi isevmekteyiz, sevilecek şeyleri

Bir kır çiçeğini çimeni toprağı börtü böceği

Kurban bayramlarında kınalı koçları

Başları eloyası işlemeli yemeni ile kapalı

Bembeyaz saçlı kırış kırış alınlı

Pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları"