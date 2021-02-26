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    • 26.02.2021 18:51
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    İslam davasının lideri Başkan ’ın doğum gününe özel klip:

    İslam dünyasının lideri Başkan , 67 yaşına bastı. , doğum günü münasebetiyle için özel bir klip hazırladı. Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği, "" şiirinin yer aldığı klipte genç, yaşlı, çocuk, engelli demeden herkese gönlünü açan Başkan Erdoğan’ın samimi fotoğrafları yer aldı. İşte o duygulandıran klip...

    A Haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkileyici hitabetiyle seslendirdiği, "Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim" şiiriyle özel bir klip hazırladı.

    İslam davasının en güçlü lideri Erdoğan'ın doğum gününe özel hizmetleri ve en özel fotoğraflarının yer aldığı video klip duygulandırdı.

    İşte İbrahim Sadri'nin "Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim" şiiri;

    "Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
    Biz de soluk alıp vermedeyiz
    Yani her insan gibi sevmekteyiz, sevilecek şeyleri
    Bir kır çiçeğini çimeni toprağı börtü böceği
    Kurban bayramlarında kınalı koçları
    Başları eloyası işlemeli yemeni ile kapalı
    Bembeyaz saçlı kırış kırış alınlı
    Pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları

    Kalbim ağrıyorsa da kardeşim
    Gönlüm bulanıyorsa da
    Tedirginsem kuşkuluysam
    Kalın kitapların yazdığına bakarsan
    Acayip suçluysam
    Havada ihanet dışarıda sıcak
    Duvarda yazılar
    Kalbimizde acılar varsa da
    Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim

    Mektubun geldi bugün haziran
    Kimselere göstermediğin ak saçlarının kıvrımlarından
    Haberin geldi
    Haberin geldi iki damla gözyaşın kağıtta
    Çok bakarsın yağmur yağanda
    Islak ve buğulu camların ardından bilirim
    Bilirim, acı nasıl da oturur adam yüreğine
    Ne var yani işte iyiyim diyorum ya
    İnan olsun iyiyim anne
    İnsan gerçekten iyi oluyor, iyiyim dedikçe
    Bak üzülme
    Yazıyorum bir daha
    Nolur üzülme
    Üzülmüyor analar
    Oğulları üzülme dedikçe

    Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim
    Biz de soluk alıp vermedeyiz
    Yani her insan gibi isevmekteyiz, sevilecek şeyleri
    Bir kır çiçeğini çimeni toprağı börtü böceği
    Kurban bayramlarında kınalı koçları
    Başları eloyası işlemeli yemeni ile kapalı
    Bembeyaz saçlı kırış kırış alınlı
    Pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları    "

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    Haberler Güncel İslam davasının lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününe özel klip: Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim