Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Polonyalıların, vatandan mahrum kalmanın ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade ederek, "Sevgili Kırımlı dostlarım, Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Sizin gibi biz de ülkemizi kaybetmiştik. Soykırım kurbanı olmanın da nasıl bir şey olduğunu biliyoruz, sizin gibi biz de Orta Asya bozkırlarından geçtik." ifadelerini kullandı.
Kumoch, Polonyalıların Kırım için umutlu olduğunu vurgulayarak, "Biz ülkemizi kurtardık, siz de topraklarınızı geri alacaksınız. Şimdi burada kendinizi evinizde gibi hissedin. Sizi temin ederim ki Polonya, ülkenizin yasa dışı işgalini asla tanımayacaktır." diye konuştu.
Rusya'nın saldırganlığının sadece Ukrayna'ya yönelik olmadığını belirten Kumoch, 2014 yılının ve savaşın bittiğinin düşünülmesinin mağdurlara saygısızlık olacağını dile getirdi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise Rusya'nın 7 sene önce Kırım'ı işgal ettiğini ve kimsenin gerçekte ne olduğunu anlamadığını anlattı.
Sybiha, 2014'ten beri 50 binden fazla Kırımlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Öte yandan Rusya, vatandaşlarını Kırım'a getirerek yerel nüfusun kompozisyonunu kasıtlı olarak değiştiriyor. Yaklaşık yarım milyon Rus, çalınan topraklarda çoktan yerleşti." dedi.