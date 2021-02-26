Kırımlıların, Kremlin'den gelen zorluklara tanık olduğunu aktaran Sybiha, "7 yıl geçti ancak zamanın geçmesi uluslararası toplumun Rusya'nın yasa dışı eylemlerini unutmasına asla izin vermeyecek, Kırım'ın Ukrayna olduğu ve her zaman olacağı gerçeğini asla değiştirmeyecek. Adalet hakim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe videokonferans yoluyla katılan Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu de bu tarz etkinliklerin işgal altındaki Kırım'daki durumu yetkili makamlara ve kişilere aktarmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Etkinliğin ardından Kırım'ın yasa dışı ilhakını anmak için bir belgesel ve sergi gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra Ukraynalı kemancı Yevgeniy Kostrytsky ile piyanist Rustam Rahmedov konser verdi.