Allah İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da razı olsun. Onları Meclis'te yerin dibine soktu. Kürt ailelere yine de devletimiz sahip çıktı. Bizim çocuklarımız için devletimiz uğraşıyor. Biz de sonuna kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz. HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün. Biz eylemde kararlıyız. Ya çocuklarımız ya da biz burada öleceğiz" diye konuştu.