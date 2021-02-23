AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı çeşitli iftiralarla hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Çelik, "Ne zaman 'CHP içindeki taciz, tecavüz olaylarına bir önlem aldınız mı?' diye sorsak hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldırıyor." dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Bugünkü grup konuşmasında sayın Kılıçdaroğlu, sürekli söylüyoruz siyasi eleştiri getirin, ama onlar yine aynı şeye devam ediyorlar. Maalesef aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorlar. Eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan bahsederken aile ilişkileri üzerinden sürdürmeye devam ettirdiğiniz zaman gayriahlaki bir iş yapıyorsunuz. Merkez Bankası rezervleri açısından soracak bir şeyiniz varsa verecek cevabımız var. Aile değerlerini saldıran bir siyasi tutum geliştiriyorlar.

TACİZ VE TECAVÜZLERİ ÖRTME ÇABASI

Ne zaman 'CHP içindeki taciz, tecavüz olaylarına bir önlem aldınız mı?' diye sorsak hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldırıyor. Siyasi hayatta hiç olmayan bir şeyi yapıyorlar. Politik tartışma yerine meselenin içerisine aileyi karıştırıyorlar. Bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşımdır. Allah'tan bir tek bunlar yapıyorlar. Yoksa bu kötü örnek Türk siyasi hayatına bulaşsa son derece vahim ve içinden çıkılmaz bir yol açar. Herkesin aile değerleriyle uğraştığı bir siyasi ortamın ne kadar ahlak dışı olacağını herkes görsün. Bunlar doğru yaklaşımlar değil.

Aile değerlerine karşı saldırgan tutum, iftira siyasetine gereken cevabı üslubunca vermeye devam ederiz. Merkez Bankası rezervleri ve diğer konularda sordukları sorulara arkadaşlarımızın verdiği cevap açık. Her şey kanunlara ve piyasaya uygun bir şekilde yapılmış. Pandemi döneminde ortaya çıkan tabloda Türkiye finansal istikrarı en başarılı yönetmiş ülkelerden birisi.

Ekonomi konularında yürütülecek tartışmanın siyasi ve ekonomik bir tartışması olması gerekir. Saat saat, isim isim nasıl işlemler yapılmış, herkesin buna ulaşması gayet mümkündür. Aile değerleri üzerinden siyaset yapan kim varsa bunun kınanacak bir durum olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyoruz.