





BENZER OPERASYONLARI SÜRDÜRENLER AYNI MERCİLERDİR

Döneminde temelleri atılan bor fabrikaları, sürdürülebilir enerji sistemleri üretim fabrikalari (rüzgar ve güneş enerjisi), doğu Akdeniz de oyun değiştiren sondaj gemileri vs ile ana muhalefetin tarihi boyunca hayal edemeyeceği hizmetleri bu millet için gerçekleştirmiş olmanın şükrünü ifa etmektedir.

Dün mail operasyonları, fotomontaj algı çalışmaları ile saldıranlar kimlerse, bugün de benzer operasyonları sürdürenler aynı mercilerdir.

İradelerini FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine peşkeş çekmiş bu mercilerin ve yapıların bu ülkenin tarihinde olduğu gibi geleceğinde de muteber olmaları mümkün değildir.

Bünyesinde meydana gelen tecavüz skandallarına karşı üç maymunu oynayan ve teröre verdikleri destek afişe olunca ahlaki meşruiyetini kaybeden ana muhalefet, görülüyor ki bütün etki ajanlariyla birlikte bir nefret objesi olarak Sayın Albayrak'ı seçmiştir.

"SALDIRILARDAN KİMLERİN NE BEKLENTİSİ OLDUĞU AÇIKTIR"

Yerli ve Milli Duruşunu lafta bırakmayarak görev süresinde attığı her adımda, her politikada net bir şekilde ortaya koyan Sn. Berat Albayrak'a yapılan bu saldırılardan kimlerin ne beklentisi olduğu açıktır.

CHP'NİN GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABASI

Bebek katili teröristlerin kanallarında boy gösterenlerin, siyasi uzantıları ile kol kola girenlerin, bu millet ve devlet düşmanı yapılarla aynı emellerde buluşanların hedefi nettir. Sn. Berat Albayrak'a saldırarak gündemi değiştirmeye ve düştükleri terör destekçisi konumlarını gizlemeye çalışmaktadırlar.

Terörle mücadelenin çok önemli günlerinden geçerken, terör örgütlerine nefes aldırmak, kol kanat germek isteyenlere, çapsızlıklarını örtmeye, başarısızlıklarını gizlemeye çalışanlar da eklenmiş ve akıllarına ilk iş Sn. Berat Albayrak'a saldırmak gelmiştir.

Milletimizin feraseti tüm bu oyunları, tüm bu alçak girişimleri net bir şekilde tahlil etmektedir.