Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Son dönemde Sn. Berat Albayrak hakkında ana muhalefet partisi tarafından başlatılan, yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında yer alan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşılık bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür;
Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
PARA AKIŞININ HER BİR KURUŞUNUN İZİ SÜRÜLEBİLİR VE TAKİP EDİLEBİLİR
Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.
"BİR KEZ DAHA AYNI OYUNU DEVREYE ALDIKLARI GÖRÜLMEKTEDİR"
Herkes tarafından net şekilde bilinen bu gerçeklere karşın; ana muhalefet partisi dahil olmak üzere bir kısım çevreler tarafından yapılmak istenen algı operasyonu ile açıkça iftira suçunu oluşturan ve müvekkil Sn. Berat Albayrak'ın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde mesnetsiz ifadeler sarf edilmiştir.
Kamuda görev aldığı süre zarfında Sn. Berat Albayrak'ı; yalan ve iftiralarla, terör örgütlerinin izlediği taktik ve algı operasyonları ile nefret objesi haline getirmeye çalışanların bir kez daha aynı oyunu devreye aldıkları görülmektedir.
Sn. Albayrak, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri boyunca attığı her adımda, izlediği her politikada bu ülkenin insanının, esnafının, çiftçisinin, zanaatkarının ve sanayicisinin yanında olmuştur.