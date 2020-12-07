CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor.

İŞTE CHP'NİN TACİZ TECAVÜZ HARİTASI

ÜMRANİYE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 20 yaşında D.A, eski Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

D.A'nın şikayeti üzerine G.Ö.A hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı.