CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemi meşgul ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor.
İŞTE CHP'NİN TACİZ TECAVÜZ HARİTASI
ÜMRANİYE
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 20 yaşında D.A, eski Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.
D.A'nın şikayeti üzerine G.Ö.A hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı.
KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
CHP'de taciz tecavüz skandalları peş peşe patlarken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor.
"TECAVÜZLERİ ÖRTME KEMAL"
Taciz ve tecavüz skandallarına en ufak bir ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Vatandaşlar, "Tecavüzleri Örtme Kemal" etiketiyle CHP'deki skandallara ilişkin paylaşım yaparken Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları: