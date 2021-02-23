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    • 23.02.2021 22:19
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    açıklarında Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz kurtarıldı

    'in ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen, lastik bot üzerindeki 33 düzensiz , ekipler tarafından kurtarıldı.

    İHA
    İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

    ekipleri, 22 Şubat saat 09.10'da, ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından teslim edildi.

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    Haberler Güncel İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı