Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılırken, buradan Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantıyla seslendi.
CHP'YE TOKAT GİBİ BERAT ALBAYRAK YANITI
Son zamanlarda, CHP ve şürekâsı, eski Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak'ı ve onun nezdinle tüm ailemle şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul addettiğimiz için görmezden geldik. Artık bu iş siyaset boyutunu aşıp, temel haklara ve özgürlüklere de ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu.
İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehirden milletvekili olmasıdır. Kendisine cevabını bu şehirden vermenin doğru olacağına inanıyorum. İzmirli kardeşlerimiz bu zatın gerçek yüzünü görme imkanına kavuşacaktır.
Geçen hafta grup toplantısı öncesi iki bakanımız kendisine gitti. İçişleri Bakanım ile Savunma Bakanımı gerek CHP, gerekse İYİ Parti Genel Başkanı'na gönderdim. Bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsinler istedim. Tabi bakanlarım bunu söyleyince ben de CHP'nin başındakini adam zannettim. 'Haberimiz yok' diyor ya, asıl kaynağı bakanlarım anlatsın istedim. 'Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın' dedim. Bu yapıldığı halde daha sonra Meclis'te maalesef tamimiyle sınır aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş bir genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır. Gara Operasyonu'nun milletimizde yol açtığı öfkeyi PKK'nın üzerinden uzaklaştırmak için akla ziyan yollara başvurması bu tespiti bir daha doğruluyor.