İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehirden milletvekili olmasıdır. Kendisine cevabını bu şehirden vermenin doğru olacağına inanıyorum. İzmirli kardeşlerimiz bu zatın gerçek yüzünü görme imkanına kavuşacaktır.

Geçen hafta grup toplantısı öncesi iki bakanımız kendisine gitti. İçişleri Bakanım ile Savunma Bakanımı gerek CHP, gerekse İYİ Parti Genel Başkanı'na gönderdim. Bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsinler istedim. Tabi bakanlarım bunu söyleyince ben de CHP'nin başındakini adam zannettim. 'Haberimiz yok' diyor ya, asıl kaynağı bakanlarım anlatsın istedim. 'Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın' dedim. Bu yapıldığı halde daha sonra Meclis'te maalesef tamimiyle sınır aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.