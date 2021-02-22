



BERAT ALBAYRAK'IN DOĞU AKDENİZ İÇİN VERDİĞİ MÜCADELEYE EN İYİ ÖRNEK

Doğu Akdeniz meselesini hatırlamak gerekir. Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler olunca Berat Bey o zaman Enerji Bakanı… Diyor ki; Dışişleri, Enerji Bakanlığı ve ilgili askerler acil bir araya gelmeli. Bir toplantı düzenleniyor. Toplantıda Enerji, Dışişleri Bakanlığı ve askeri yetkililer var.

Berat Bey toplantıda, "Doğu Akdeniz'de Rumlar parsel parsel ele geçiriyor. Ve yakında Antalya Körfezi'ne Türkiye'yi mahkum edecekler. O yüzden biz buna acil tedbir almalıyız" diyor.

"BERAT ALBAYRAK BİZ KARARLIYIZ" DİYOR!

İki generalden bir tanesi diyor ki, "Doğu Akdeniz'de bizim ne işimiz var" diğeri de diyor ki; "Gerilimi artırmanın ne anlamı var?" Sonra diğer general diyor ki; "ABD-İsrail-Yunanistan buna ne der?" böyle paslaşarak "Gemimiz yok, paramız yok' Berat Bey orada "Gemimiz, paramız, cesaretimiz de var. Doğu Akdeniz bir milli egemenlik sorunudur ve bundan taviz yok! O yüzden parayı gemiyi siz dert etmeyin" diyor. Sonra Berat Albayrak bakıyor ki bunlar çok gönülsüz. Onlara "Biz bu konuda kararlıyız. Hazırlıklarınızı ona göre yapın."