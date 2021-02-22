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    • 23.02.2021 11:52
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    SON DAKİKA: Grup Başkanvekili 'e hakaret eden adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi... Sözde ve Hukukçu , sosyal medya üzerinden Grup Başkanvekili 'e hakaret etti. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar adliyeye sevk edildi.

    Ahlaksız adliyeye sevk edildi

    Sosyal medya üzerinden Grup Başkanvekili 'e çok ağır hakaret içeren paylaşımda bulunan ve gözaltına alınan adliyeye sevk edildi.

    SORUŞTURMA AHLAKSIZ PAYLAŞIM ÜZERİNE AÇILMIŞTI
    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması; Avukat Mert Yaşar'ın AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ahlaksız paylaşım üzerine açılmıştı.


    Olayın ardından ; söz konusu paylaşımda bulunan Yaşar'ın yakalanması için İstanbul Emniyeti'ne talimat gönderdi. Daha sonra yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından silen Mert Yaşar, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mert Yaşar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Yaşar'ın ahlaksız paylaşımı

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar adliyeye sevk edildi