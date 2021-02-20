Türkiye geçtiğimiz hafta Gara'dan gelen 13 şehit haberiyle bir kez daha kahroldu. Acı haber sonrası tüm Türkiye tek yürek olup hain terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırısını kınadı. Türkiye'nin dört bir yanından PKK'ya lanetler yağarken PKK'nın siyasi kolu HDP ile HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise tepki çekti. Tabiri caizse yarım ağız bir şekilde PKK'yı kınayan HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında "PKK" demekten ise imtina etti.
DEMİRTAŞ "PKK" DEMEDİ
PKK'ya mesafe almaması nedeniyle eleştirilerin odağındaki HDP'den ise açık bir kınama gelmedi. HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 13 vatandaşımızın şehit edilmesini kınadı ama 'PKK şehit etti' diyemedi. HDP de "Demirtaş'la aynı görüşteyiz" açıklaması yaptı.
Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada, "PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum" ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın, saldırının faili olarak PKK'yı vurgulamaması dikkat çekti. HDP'li isimlerden yapılan açıklamalarda da 13 şehit vermemizden devlet sorumlu tutulmuş ve vatandaşlarımızın TSK'nın operasyonu yüzünden şehit olduğu iddia edilmişti.