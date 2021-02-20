Türkiye geçtiğimiz hafta Gara'dan gelen 13 şehit haberiyle bir kez daha kahroldu. Acı haber sonrası tüm Türkiye tek yürek olup hain terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırısını kınadı. Türkiye'nin dört bir yanından PKK'ya lanetler yağarken PKK'nın siyasi kolu HDP ile HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise tepki çekti. Tabiri caizse yarım ağız bir şekilde PKK'yı kınayan HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında "PKK" demekten ise imtina etti.