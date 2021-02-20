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    • 20.02.2021 14:17
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    SON DAKİKA: ve Kılıçdaroğlu'nun sözde kınaması! diyemediler

    Son dakika haberi: Hain terör örgütü , 2015 yılıdan bu yana çeşitli zamanlarda kaçırdığı ve 'da alıkoyduğu 13 vatandaşımızı şehit etti. Tüm bu alçak saldırıyı kınarken PKK'nın siyasi kolu 'nin önemli isimleri ve HDP'nin ortağı 'nin Genel Başkanı ise bu alçak saldırıyı kınarken "PKK" dememeye özen gösterdi. Kılıçdaroğlu bir adım daha öteye giderek 13 şehitten Başkan 'ı sorumlu tuttu. Bununla birlikte FETÖ'cülere verdiği destekle bilinen HDP'li da 13 şehitten Türkiye'yi sorumlu tutarken bir başka HDP'li vekil ise Türkiye'nin 13 kişiyi kurtarmak istemediğini söyledi.

    HDP ve Kılıçdaroğlu'nun sözde kınaması

    Türkiye geçtiğimiz hafta Gara'dan gelen 13 şehit haberiyle bir kez daha kahroldu. Acı haber sonrası tüm Türkiye tek yürek olup hain terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırısını kınadı. Türkiye'nin dört bir yanından PKK'ya lanetler yağarken PKK'nın siyasi kolu HDP ile HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise tepki çekti. Tabiri caizse yarım ağız bir şekilde PKK'yı kınayan HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında "PKK" demekten ise imtina etti.

    DEMİRTAŞ "PKK" DEMEDİ
    PKK'ya mesafe almaması nedeniyle eleştirilerin odağındaki HDP'den ise açık bir kınama gelmedi. HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 13 vatandaşımızın şehit edilmesini kınadı ama 'PKK şehit etti' diyemedi. HDP de "Demirtaş'la aynı görüşteyiz" açıklaması yaptı.

    Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada, "PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum" ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın, saldırının faili olarak PKK'yı vurgulamaması dikkat çekti. HDP'li isimlerden yapılan açıklamalarda da 13 şehit vermemizden devlet sorumlu tutulmuş ve vatandaşlarımızın TSK'nın operasyonu yüzünden şehit olduğu iddia edilmişti.

        "BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR" DİYEN BULDAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Deutsche Welle'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Buldan, parti olarak PKK'yla hiçbir bağlantıları olmadığını söyledi. Buldan, "Kınamak konusunda çekingen misiniz?" sorusuna ise öfkelenerek, "Kınamak, kınamamak bu sorunların, insanların hayatını yitirmesinin önüne geçmiyor" yanıtını verdi.

        Mengü'nün programı "Buldan'ı aklama operasyonu" olarak yorumlandı. Hatırlanacağı üzere Buldan, PKK'nın kaçırdığı siviller için "Biraz misafir edilecekler, sonra bırakılacaklar" demişti.

        GERGERLİOĞLU VE HÜDA KAYA DA PKK'YA DESTEK VERDİ
        PKK'nın saldırısından sonra HDP milletvekilleri Hüda Kaya ile Ömer Faruk Gergerlioğlu da saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutmuş ve adeta TSK'nın operasyonu sonucunda 13 şehit verdiğimizi savunmuştu.

        HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamada Türkiye'yi suçlamıştı.

            HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise, PKK'nın alıkoyduğu vatandaşlarımızın istense kurtarılabileceğini ama Türkiye'nin buna yanaşmadığını öne sürecek kadar ileri gitmişti.

            ŞEHİTLERİN 6'SI EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN YAKINI
            Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan kimliği tespit edilenlerden 6'sının ailesinin Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde olduğu ortaya çıktı.

            Evlat nöbetindeki aileler; terör örgütünden gelen tehditlere rağmen evlatlarını beklemeye devam ediyor.
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