Şu andaki düşüş ve düşme trendi boyunca biraz daha gevşemenin insanları, esnafımızı, öğrencilerimizi okullarımıza kavuşturmanın zamanının geldiği 1 Marttan itibaren Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildi. Toplumun uyumundan gerçekten çok memnunuz. Esasında devamlı kapatma ve kısıtlamalarla yönetilecek bir süreç değil. Kısıtlamalar belirli program çerçevesinde gevşetilebilir" diye konuştu.



Öte yandan Memişoğlu, İstanbul'da dün itibariyle aşılamaya ilişkin, "1 milyon 200 bin insanımıza aşı yapmış durumdayız İstanbul'da" dedi.