PKK mağarasından çıkmayan HDP'li Buldan ve CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan teröristlerle ilişkimiz yok yalanı





CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ BAHANESİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen 13 masum vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı.





HDPKK İLİŞKİLER BOZULMASIN DİYE 'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK' DİYEMEDİ

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için "Terör örgütü PKK" ifadelerini kullanmaması tepkilere neden oldu.

Bugün de BBP ile görüşemesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP'li Kılıçdaroğlu, Gara Operasyonu'nun ardından neden terör örgütü PKK'nın adını kullanmadığını açıkladı.