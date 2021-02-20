"İki bakanımız TBMM'ye geldiler, bilgilendirdiler. Bakanlarımız, PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu bir mecliste ne kadar bilgilendirebilecekler?" "Ha Murat Karayılan, ha Meclis'teki kara çiyan. Ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan."

"KILIÇDAROĞLU'NUN VATANSEVERLİĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

"Hal böyle iken, nasıl ve ne kadar bilgilendirebilecekler? Zaten bu bilindiği için, hem sayın genel başkan hem de İYİ Parti'nin kıymetli genel başkanını ziyaret ettiler, ve daha özel bilgileri, bildiğimiz kadarıyla kendileriyle paylaştılar."

"Dolayısıyla biz meseleye devlet ciddiyetiyle yaklamşmamız gerektiğini biliyoruz. Sayın genel başkanın devlet adamlığı ve vatanseverliği konusunda şüphemiz yok. Aynı şekilde bakıldığına da inanıyoruz."