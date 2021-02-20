Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, devletin kurumlarını ve başını itham eden açıklamaların haksız olduğunu söyledi.
"HER KONU, BASIN ÖNÜNDE KONUŞULMAZ"
Terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, devletin Gara bölgesinde PKK tarafından rehin tutulan 13 Türk vatandaşı için her türlü girişimde bulunduğunu ifade etti.
Bir gazetecinin "Sizin aklınızda hiç soru yok mu operasyona ilişkin?" sorusu üzerine Destici, her konunun basın önünde konuşulamayacağı yanıtını verdi.
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Gara operasyonu açıklamaları nedeniyle, HDP'ye yönelik sert eleştirilerde de bulunan Destici, şunları söyledi:
"Bazı sorular, basının önünde, kamuoyu önünde sorulur, bazı sorular da devletin ilgili kişilerine ya da kurumlarına, kapalı şekilde sorulur. Çünkü terörle mücadele ediyorsunuz."