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    • 20.02.2021 12:57
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    HDP’li eski başkan güvenlik güçlerine saldırdı! Çıplak arama ve darp iddiası da yalan çıktı

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Belediye Başkanı 'na yönelik "çıplak arama yapıldığı ve darbedildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Öte yandan Dilek Hatipoğlu'nun nakledildiği cezaevinde güvenlik çalışanlarına hakaret ederek saldırdığı ortaya çıktı.

    Çıplak arama ve darp iddiaları yalan çıktı!

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensubu, hükümlü ve başka suçtan tutuklu eski Belediye Başkanı 'nun 12 Şubat'ta Ceza İnfaz Kurumuna kabul işlemleri yapılırken üst araması için bayan arama odasına alındığı sırada "terör örgütü propagandası içeren slogan attığı ve kurum personeline karşı hakaret, tehdit ve fiziki saldırıda bulunduğu" belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Hükümlü/tutuklunun aramasının Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunda belirlendiği şekilde yapılmış olup, arama bitirildikten sonra adı geçen hükümlü/tutuklu darp cebir raporu alması için sağlık kurumuna sevk edilmiştir.



    Hastane dönüşünde pandemi tedbirleri kapsamında tekli odaya yerleştirilmiş, adı geçen şahsın eylemlerinden dolayı tutanak tanzim edilerek, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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    Haberler Güncel HDP’li eski başkan Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı! Çıplak arama ve darp iddiası da yalan çıktı