Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.02.2021 05:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 05:53
    ABONE OL

    Son dakika: Tırın lastiği patladı - Karayolu ulaşıma kapandı

    Son dakika haberi... 'da seyir halindeki bir tırın lastiği patladı ortalık birbirine girdi. uyruklu tırın şarampole savrulmasının ardından 'dan istikametine yaklaşık 1 saat trafik durdu.

    İHA
    Çorlu-Edirne Karayolu ulaşıma kapandı

    Son dakika haberi... 'da seyir halindeki bir tırın lastiği patladı ortalık birbirine girdi. uyruklu tırın şarampole savrulmasının ardından 'dan istikametine yaklaşık 1 saat trafik durdu.

    Kaza, gece yarısı ilçesine bağlı ile Cumhuriyet mahallelerini birbirinden ayıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden Bosna Hersek plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

    Şarampole savrulan tırın kaza yapması nedeniyle Çorlu-Edirne karayolu Edirne istikametine yol kapandı. Kaza sonrası Boşnak şoför araçtan yara almadan çıkarken, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lastikten güm diye ses geldi. Kaza yapmama sebep oldu" diye konuştu.

    Kaza yapan tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Tırın lastiği patladı Çorlu-Edirne Karayolu ulaşıma kapandı