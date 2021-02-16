Türkiye'nin attığı her adıma tepki gösteren Batı, PKK'nın 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili tek kelime etmedi!

Oruç Reis'e, Karabağ 'a, Libya 'ya, Kavala ve Demirtaş'ın tutukluluğuna tepki gösteren Batı, 13 silahsız vatandaşın şehit edilmesine sessiz kaldı. Terör örgütünün adını dahi ağzına almadı.TÜRKİYE GEMİLERİNİ GERİ ÇEKSİNANKARA, SAVAŞI BÜYÜTÜYORDERHAL RUSYA 'YA İADE EDİN!GEMİLER ÇEKİLMEZSE YAPTIRIM GELİYORTÜRKİYE ASKER GÖNDERMESİNTÜRK ASKERİNİN GİRMESİNDEN KAYGILIYIZBaşkan Erdoğan, Gara 'da şehit olan 13 kahraman için ABD'nin tavrını eleştirdi. "Bal gibi PKK'nın arkasındasınız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan , partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7 . Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Gara'da şehit olan 13 kahramanın kurtarılması için 5-6 yıldır planlar yapıldığını anlattı. ABD'nin tavrına sert çıktı. "İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Eğer biz sizinle NATO 'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız" dedi. Bugün TBMM 'de Gara operasyonu ile ilgili görüşme yapılacağını bildirdi. Konuşmasında bir de çağrı yapan Erdoğan, "" ifadelerini kullandı.

örgütü PKK tarafından bazıları 5, bazıları da 6 yıldan beri alı konulan 13 kahramanın şehit haberi, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Şehitlerimiz, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine yollandı. Şehit Sedat Yabalak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Mersin Bozyalı Tekeli Camii'nin avlusuna taşındı. Camideki cenaze törenine, şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu, kızı Zeynep Sena ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende,polis üniforması giyen şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasının tabutundaki fotoğrafını öpüp, polis selamı verdi.

■ Uzm. Çvş. Hüseyin Sarı■ Pm. Sedat Yabalak,■ Ast Sb. Semih Özbek■ Pm. Vedat Kaya,■ Er Süleyman Sungur,■ Erbaş Mevlit Kahveci,■ Er Müslüm Altıntaş,■ Er Adil Kabaklı,■ Er Aydın Köse■ Er Sedat Sorgun■ Sivil M. Salih Kanca

Bakanlığı, 40 ilde PKK, KCK VE HDP'ye dev operasyon başlattı. Aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı.