Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'in bakanlığa çağrıldığını ve ABD açıklamasına ilişkin tepkinin en kuvvetli şekilde dile getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada ABD'ye tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR bunlar tank getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bizim güvenlik güçlerimizle savaştılar. Artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız." ifadelerini kullandı.

ABD AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK tarafından katledilmesi sonrası ABD'den yapılan açıklamada "Türk sivillerin terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından öldürüldüğüne dair haberler doğruysa..." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, "ABD, Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde Türk vatandaşlarının ölümünden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmalarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk sivillerin terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından öldürüldüğüne dair haberler doğruysa, bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.