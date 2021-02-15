Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK tarafından katledilmesi sonrası ABD'den yapılan açıklamada "Türk sivillerin terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından öldürüldüğüne dair haberler doğruysa..." ifadesi kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan, ABD'nin terör saldırısına ilişkin açıklamasına sert tepki göstererek, "Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız." dedi.

ABD'NİN BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

Daha sonra , ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ SATTERFİELD KATLİAMI PKK'NIN YAPTIĞINI TEYİT ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.

ABD NASIL GERİ ADIM ATTI?

A Haber'de ABD'nin Gara katliamıyla ilgili yaptığı düzeltmeyi değerlendiren Gazeteci-Yazar Metin Özkan, düzeltmede Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanlığı'nın attığı adımların önemli olduğunun altını çizdi.

Gazeteci-Yazar Metin Özkan şu ifadeleri kullandı:

Yapılan bu düzeltme bir özür müdür? Bence özür değildir ama özrün yerini tutabilecek bir şekilde anlaşılır. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü çok sert çıkışı, Sayın Devlet Bahçeli'nin sert çıkışı ve Dışişleri Bakanlığı'nın temasları bir anlamda bu geri adım atmayı da getirdi diye düşünüyorum.

''ABD TÜRKİYE'DEN ASLA VAZGEÇEMEZ''

Ama ne olursa olsun benim gördüğüm şudur; ABD, Türkiye'yi çok sıkıştırır, Türkiye ile çok uğraşır, Türkiye'de istediği siyasi düzeni getirmek için kullanabileceği mutlaka argümanlar arar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden asla ve asla vazgeçemez. Çünkü Türkiye gibi güçlü bir müttefik bulunması özellikle de Ortadoğu'da hiçbir şekilde mümkün olmayacak bir adımdır ABD için.