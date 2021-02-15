Gara şehitlerine son görev! Şehit yakınından Akşener tepkisi: Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemleri tamamlanan şehit Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılanarak, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Gaziantep Havalimanındaki karşılama törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile diğer ilgililer katıldı.
Şehitlerin yarın ikindi namazına müteakip son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.
MUHAMMET SALİH KANCA'NIN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ
Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Muhammet Salih Kanca'nın (38) naaşını, aile üyeleri ile Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.
Şehidin babasının da aynı uçakla kente geldiği, annesinin ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kanca'nın cenazesi, İlkadım ilçesi Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Şehitliği'ne defnedildi.
ŞEHİT JANDARMA ER SÜLEYMAN SUNGUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan şehit jandarma er Süleyman Sungur'un (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.
Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.