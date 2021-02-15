ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam Milli Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirildi.

"KATLİAMDAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI SORUMLU TUTTUKLARINI TEYİT ETMİŞTİR"



Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin şu bilgi verildi:

"Görüşmede, ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekatta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."



TEPKİ ÇEKEN O AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.