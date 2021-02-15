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    • 15.02.2021 19:15
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    AK Parti Sözcüsü 'ten 'ye '' tepkisi: "Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir"

    AK Parti Sözcüsü 'nin 'daki  saldırısına yönelik tavrına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir" dedi.

    AK Parti'den ABD'ye sert tepki!

    AK Parti Sözcüsü 'nin 'daki saldırısına yönelik tavrına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    Çelik "ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

    İşte Ömer Çelik'in açıkmalarından satır başları;

    "PKK'YA SİLAH VERİRKEN ADRESİNİ BİLENLER..."
    PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir.


    "UTANÇ VERİCİ BİR YAKLAŞIMDIR"
    müttefiki 'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen 'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır.

    "PKK'YI LANETLEMEYENLER..."
    Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir! PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi sözkonusu olamaz.

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    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye 'Gara' tepkisi: "Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir"