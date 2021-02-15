AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin Gara'daki PKK saldırısına yönelik tavrına ilişkin bir paylaşımda bulundu.



Çelik "ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik'in açıkmalarından satır başları;



"PKK'YA SİLAH VERİRKEN ADRESİNİ BİLENLER..."

PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir.





PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 15, 2021



"UTANÇ VERİCİ BİR YAKLAŞIMDIR"

NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır.

"PKK'YI LANETLEMEYENLER..."

Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir! PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi sözkonusu olamaz.