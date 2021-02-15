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    • 15.02.2021 15:55
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    40 ilde terör operasyonu! Aralarında 'li isimlerin de bulunduğu yüzlerce kişi yakalandı

    Son dakika haberi... , 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında il ve ilçe başkanlarının da bulundu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

    40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

    , terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, 40 ilde aralarında il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

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    Haberler Güncel 40 ilde terör operasyonu! Aralarında HDP'li isimlerin de bulunduğu yüzlerce kişi yakalandı