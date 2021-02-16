TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın açılış konuşmasına tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile tartıştı.
HDP grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş, "Öncelikli Meclis Başkanvekili'ne, onların görevi bütün milletvekillerinin hukukunu gözetmektir. Bugün girişte yapmış olduğu konuşmayı kabul edilemez bulduğumuzu ve görüşlerimizi paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.
BUNDAN RAHATSIZLIK DUYDUĞUNUZ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUĞUMU İFADE ETMEK İSTERİM