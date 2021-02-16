CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir yalanı daha elinde patladı. Kaftancıoğlu'nun Zeytinburnu'nda intihar eden çiftin iddia ettiği gibi herhangi bir maddi sorunun olmadığı ortaya çıktı.
SİYASET MALZEMESİ YAPTI
İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan ve 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan Elvan ve Enver Demir çifti, geçtiğimiz hafta, intihar ederek yaşamına son vermişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Yokluk, yoksulluk, açlık yok diyenler! Bugün İstanbul'da Zeytinburnu ilçemizde 25'li yaşlarda karı koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti, cenazeleri Batman'a yola çıktı Ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?" paylaşımında bulundu.
Birgün, Yurt ve Duvar gibi medya organları da genç çiftin yoksulluktan intihar ettiğini öne süren yayınlarda bulunmuştu.