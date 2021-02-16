SON DAKİKA: Kandil'e operasyon için geri sayım: Terör örgütü PKK elebaşları hedefte





BÖLGEDE PKK KAMPLARI VAR

PKK'nın bölgede büyük ve küçük ölçekli birçok kampı bulunuyor. Bunların başında Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak tarafında karşısına gelen Sinath - Haftanin, bir kısmı Uludere'nin doğusu, bir kısmı ise Çukurca'nın batısına gelen Metina, yine Çukurca'nın güneyinde kalan Zap bölgesi, Hakkari'nin Derecik ilçesinin batısı ile Şemdinli'nin batı kısımlarında Basyan ve Avaşin bulunuyor.





Yine Derecik'in doğusu ile Şemdinli'nin güneyinde kalan Hakurk bölgesi, sınırımıza ya çok yakın ya da bitişiğinde olan kamp alanları olarak biliniyor.