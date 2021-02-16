SON DAKİKA: Kandil'e operasyon için geri sayım: Terör örgütü PKK elebaşları hedefte

Türkiye, 2017'de terörle mücadele planını farklı bir boyuta taşıdı. PKK ile mücadele edebilmek için örgütün sadece Türkiye içindeki militanlarını etkisiz hale getirmek, barınma ve saklanma alanlarını imha etmenin yeterli olmadığı gerçeği üzerine örgütün Kuzey Irak'taki yapılanmasına yönelik harekâtlar planlandı. 10 Mart 2018'de TSK'nın Afrin'e müdahalesi sürerken, Kararlılık Harekâtı başlatıldı. İşte Kandil'in radara girdiği ve an meselesi olan operasyona dair detaylar:
PKK'YA PENÇE!
Hakkâri Yüksekova 3. Piyade Tümeni, Kuzey Irak'a girdi. Kararlılık Harekâtı'yla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 30 kilometreden fazla ilerledi. Harekâtla PKK'nın Irak'taki dağlık bölgeye hâkim olamaması ve bu yöntemle Türkiye'deki uzun süreli üslenme, örgütlenme ve saldırı yapabilme kapasitesini de yitirmesi planlandı. 2019'da başlayan 4 ayrı Pençe harekâtıyla ise PKK'nın kalbine hançer saplandı.
BÖLGEDE PKK KAMPLARI VAR
PKK'nın bölgede büyük ve küçük ölçekli birçok kampı bulunuyor. Bunların başında Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak tarafında karşısına gelen Sinath - Haftanin, bir kısmı Uludere'nin doğusu, bir kısmı ise Çukurca'nın batısına gelen Metina, yine Çukurca'nın güneyinde kalan Zap bölgesi, Hakkari'nin Derecik ilçesinin batısı ile Şemdinli'nin batı kısımlarında Basyan ve Avaşin bulunuyor.
Yine Derecik'in doğusu ile Şemdinli'nin güneyinde kalan Hakurk bölgesi, sınırımıza ya çok yakın ya da bitişiğinde olan kamp alanları olarak biliniyor.