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    • 16.02.2021 14:24
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    'li katliamı için devleti suçladı!

    PKK’nın ’daki bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit etmesi ’yi yasa boğarken terör örgütünün siyasi ayağı olan ’ye tepki üstüne tepki yağıyor. Gara’daki kalleşlik ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı , ’deki grup toplantısında haddini aşan ifadeler kullandı. Sancar, "Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?” ifadelerini kullandı.

    Eş Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında, terör örgütü PKK'nın 'da 13 kişiyi vahşice katletmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Saldırıyı kınayan sancar, konuşmasının devamında 'ni suçlayıcı ifadeler kullandı.

    "ÖLÜMLER BOMBARDIMAN SONUCU MU..."
    Sancar, "Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir? Şunu peşinen söyleyeyim, ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir, biz bunu açıkça kınıyoruz." şeklinde konuştu.

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, masum insanlara yönelik düzenlenen tüm saldırılar karşısında bu tavrını koruyor.

    HDP, PKK'lı teröristlerin düzenlediği her saldırının ardından devleti suçluyor.

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    Haberler Güncel HDP'li Mithat Sancar Gara katliamı için devleti suçladı!