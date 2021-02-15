Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Gara'daki bir mağarada 13 vatandaşımızın şehit edilmesine tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u, siyasi ayağı HDP açıkça tehdit etti.

HDP resmi sitesinde yapılan paylaşımda "Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını, HDP'ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, HDP'nin resmi hesabından kendisine yönelik yapılan eleştiriyi paylaşarak, yanıt verdi.

Altun, milletin HDP'den şehitlerin hesabını soracağını belirterek, "Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" ifadelerini kullandı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdiğini kaydeden Altun, "Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye'nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye'nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!" diye kaydetti.