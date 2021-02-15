KARONA TATİLİ

Türkiye, kara teslim oldu. Sıcaklıklar yurdun kuzeybatı kesimlerinde 5 dereceye kadar düştü. Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı kıyılarda 5-15, yüksek kesimlerde ise 20-30 santime kadar ulaştı. Trakya ve Marmara'da etkisini gösteren kar yağışının 6 gün boyunca belirli kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise neredeyse tüm yurtta kar yağışı var. İstanbul'da yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.