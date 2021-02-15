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    Dağı'ndaki PKK inlerine operasyon yapan Mehmetçik bölgeyi hainlerden temizledi (Güncel haberler)

    Terör örgütü PKK, 2015'te kaçırdığı 13 sivili başlarından vurarak şehit etti. Eli kanlı katiller bir kez daha lanetlendi. Mehmetçik, 'ın bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'na hız verdi. Bakanlığı, etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 53 olduğunu bildirdi. Operasyona ilişkin detayları, komutanlarla harekat merkezine giden açıkladı.

    GARA'da 53 hain etkisiz

    Terör örgütü PKK, 2015'te kaçırdığı 13 sivili başlarından vurarak şehit etti. Eli kanlı katiller bir kez daha lanetlendi. Mehmetçik, Kuzey Irak'ın Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'na hız verdi. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 53 olduğunu bildirdi. Operasyona ilişkin detayları, komutanlarla harekat merkezine giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.

    Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedefin hava harekatı ile tahrip edildiğini vurguladı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de terör örgütünün kullandığı gizli mağaranın ortaya çıkarıldığını söyledi. "Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. İçerisinde sürekli zikzaklar var" dedi.

    EVLAT NÖBETİNE 6 ACI BİRDEN
    PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşın cenazesi Malatya'ya getirildi. Kurbanlardan kimliği tespit edilen 6'sının ailesinin Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde olduğu ortaya çıktı.

        KARONA TATİLİ
        Türkiye, kara teslim oldu. Sıcaklıklar yurdun kuzeybatı kesimlerinde 5 dereceye kadar düştü. Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı kıyılarda 5-15, yüksek kesimlerde ise 20-30 santime kadar ulaştı. Trakya ve Marmara'da etkisini gösteren kar yağışının 6 gün boyunca belirli kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise neredeyse tüm yurtta kar yağışı var. İstanbul'da yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.

        YÜZ YÜZE EĞİTİME ERTELEME
        Şiddetli         yağış yüzünden bugün başlaması beklenen yüz yüze eğitim birçok ilde ertelendi. Okullar Edirne, Sakarya, Zonguldak, Balıkesir, Çanakkale'de birer gün, Bursa ve Tekirdağ'da ise 2'şer gün tatil edildi.

        CHP'DE İSYAN BÜYÜYOR
        CHP'de tek adam yönetimine isyan başladı. Kılıçdaroğlu'na 'Canan Kaftancıoğlu'nu görevden alın' diyen Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in çağrısı yanıtsız kaldı. 3 milletvekili istifasını açıkladı. Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Metin Lütfü Baydar ve Hakkı Akalın da Deniz Baykal'ın evinde düzenlenen toplantıya katıldı. Sıkıntılarını eski genel başkanla paylaştı.

            MAHREM İMAM YAKALANDI
            Samsun'da             terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldı. Örgütün mahrem imamı H.F, haybubet evinde saklanırken yakalandı. Üzerinden çok miktarda para ve sahte kimlik çıktı.

            BİDEN'DAN AZİL SİTEMİ
            ABD eski Başkanı Trump hakkında Kongre Binası baskını nedeniyle azil soruşturması başlatıldı. Dün yapılan oylama ile aklandı. Yeni Başkan Biden ise karara sert çıktı: Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı.

            JAPONYA'DAN İLK ONAY
            Japonya'da Coronavirüs'e karşı aşı çalışmaları başladı. Hükümet, Pfizer/BioNTech aşısını onayladı. İlk dozun çarşamba gününden itibaren sağlık çalışanlarına uygulanacağı açıklandı. Ülkede 16 yaş altına aşı yapılmayacak.

                AŞI SONRASI 14 CAN KAYBI
                Dünyada aşı savaşları başladı. Almanya'dan gelen haber ise panik yarattı! Ülkede mRNA tipi aşı vurulan 14 yaşlı COVİD- 19'a yakalandı. Kurtarılamadı. Alman medyası, "Tam korunma için 14-15 gün geçmesi gerekiyor" diye yazdı.

                150 KİŞİ YARALANDI
                Japonya'nın Fukuşima eyaleti, cumartesi günü 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının ardından tsunami alarmı yaşandı. Bölgede, 150'den fazla kişi yaralandı. Depremin ardından ikisi 5 ve üzeri, 16'sı 4 ve üzeri büyüklüğünde 36 artçı yaşandı.
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                Haberler Güncel Gara Dağı'ndaki PKK inlerine operasyon yapan Mehmetçik bölgeyi hainlerden temizledi (Güncel haberler)