Terör örgütü PKK, 2015'te kaçırdığı 13 sivili başlarından vurarak şehit etti. Eli kanlı katiller bir kez daha lanetlendi. Mehmetçik, Kuzey Irak'ın Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'na hız verdi. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 53 olduğunu bildirdi. Operasyona ilişkin detayları, komutanlarla harekat merkezine giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.
Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedefin hava harekatı ile tahrip edildiğini vurguladı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de terör örgütünün kullandığı gizli mağaranın ortaya çıkarıldığını söyledi. "Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. İçerisinde sürekli zikzaklar var" dedi.
EVLAT NÖBETİNE 6 ACI BİRDEN
PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşın cenazesi Malatya'ya getirildi. Kurbanlardan kimliği tespit edilen 6'sının ailesinin Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde olduğu ortaya çıktı.