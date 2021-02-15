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    • 15.02.2021 17:24
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    Sözcüsü milletin aklıyla adeta dalga geçti: "Terör örgütü propagandası yapmamak için ‘PKK’ demiyoruz"

    Küçük oy hesapları uğruna Kandil'in sözcüsü ile kol kola giren , müttefikini kızdırmamak için terör örgütünün adını anamıyor bile. CHP Sözcüsü , terör örgütünün adının telaffuzu konusunda sorun yaşamadıklarını belirttikten hemen sonra verdiği örnekte de "PKK" diyemedi. Milletle adeta dalga geçen Öztrak, PKK adının telaffuz edilmesinin terör örgütünün propagandası anlamına geldiğini savundu.

    Öztrak milletle adeta dalga geçti

    MYK'sı sonrası, parti sözcüsü , kameralar karşısına geçti. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra Öztrak'a, gazeteciler tarafından "Kılıçdaroğlu'nun Gara mesajında PKK ifadesini kullanmaması ile ilgili eleştiriler var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

    "SORUNUMUZ YOK" DEDİ AMA YİNE PKK DEMEDİ!
    Terör örgütünün adının telaffuzu ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirten Öztrak, bu sözlerinin hemen ardından verdiği örnekte de "PKK" demeden terör örgütü ifadesini kullandı. Öztrak şunları söyledi:

    "Bizim bölücü terör örgütünün ismini telaffuz etmekte bir sıkıntımız olamaz. Yaptığımız açıklamalarda bunu telaffuz etmişizdir. Bölücü terör örgütünün suikast girişiminde bulunduğu genel başkan CHP genel başkanıdır. Vatandaşlarımızın katledilmesi çok vahim bir olaydır. Hükümetin başarısız olduğu bir olayda örgütün adının telaffuz edilmesi örgütün propagandasının yapılmasından başka bir şey değildir. Bizim adını telaffuz etmekte hiçbir çekincemiz yoktur."

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