#Savaş tezkerelerine evet diyenler şimdi ağıt yakıyor."

Hale bakın: Kirli dillerinden "esir", "esir kampı", "barış" kelimeleri düşmüyor. PKK'ya "terör örgütü" diyemeyen her iki milletvekilinin terör örgütünün kaçırdığı siviller için kullandığı kelime "esir".

Her ikisinin de kaçırılan ve sonra da başlarından vurularak katledilen sivillerin şehit edilmesiyle ilgili olarak suçladıkları ise terör örgütü PKK değil, devlet oldu. PKK'nın yayın organları da katlettikleri insanlarımızla ilgili olarak benzeri açıklamaları yaptılar.

Onlar terörist, peki milletvekilleri neden böyle yapıyorlar? Kaçırılmış sivil insanlarımızla ilgili "esir" kelimesini nasıl kullanabiliyorlar?

Bunun hak, hukuk, insan haklarıyla ilgisi var mı? Hiçbir meşruiyeti olmayan, Türk-Kürt ayırmadan masum sivilleri de katleden terör örgütü PKK, bu hakkı nereden alıyor? İşin ilginci, bu milletvekillerinin ancak PKK'lı teröristlerin kullanacağı bu dili kullanmaya hakları var mı? Elbette yok, HDP yönetimi başta olmak üzere PKK'nın siyasi sözcülüğünü yapan bu milletvekilleri işlenen bu insanlık suçunun ortaklarıdır bana göre.

Eğer "esir" görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar. Çünkü PKK'nın elinde asıl esir olan HDP'dir, Hüda Kaya'dır, Gergerlioğlu'dur, HDP milletvekilleridir.

Bir de utanmadan kaçırılan insanlarla ilgili devletin PKK ile pazarlık yapmamasını eleştiriyorlar. Utanmadan aracılık yapmak istediklerini itiraf ediyorlar. Terör örgütü ile "pazarlıktan" ve "barıştan" söz ediyorlar.

Sadece bunlar mı? PKK'nın "esiri" olmuş onların sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle yıllardır PKK'nın elinde olan sivilleri gündeme getirip, terör örgütü ile pazarlık yapılmasını istiyorlardı.

Ama artık maskeleri düştü. Silahsız sivilleri başlarından vurarak şehit eden PKK gibi onların sözcüleri de kendilerini gizleyemiyorlar. PKK gibi, PKK'nın elinde "esir" olan siyasetçiler için de onların propagandasını yapan sözde gazeteciler için de yolun sonuna gelindi.