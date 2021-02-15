Gazeteci Nedim Şener'in "Terörist PKK'nın elindeki 'esir': HDP" adlı köşe yazısı şöyle:
Amerika'nın paralı uşağı PKK'ya yönelik Gara operasyonunda üç askerimizden sonra dün de 13 sivilin şehit olduğu haberi geldi.
Şehitlerimizin mekânı cennet olsun, ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Elbette ne onlar, ne alçak terör örgütü PKK'nın yaptıkları unutulmayacak.
İşin acı ve dayanılmaz tarafı, terörist PKK'nın siyasi kolu ve sözcüsü HDP milletvekillerinin yaptıkları açıklamalar oldu.
Acımıza acı kattılar.
Hele HDP milletvekilleri Hüda Kaya ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun zehirli dilleriyle sosyal medyadan yaydıkları mesajlar unutulacak gibi değil.
Terörist FETÖ ve PKK'lıların sözcülüğünü elden bırakmayan Ömer Faruk Gergerlioğlu şu mesajı paylaştı:
"PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2.5 sene önce bana başvurmuştu. Sağ salim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı."
PKK sözcüsü HDP milletvekili Hüda Kaya da sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Hakikatler bu kadar mı çarpıtılır?
Bu esir askerlerimizin aileleri defalarca bizleri ziyarete geldiler, partilerle görüştüler.
Biz #barış dedikçe saldırdılar.
Esir kampını TR bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular.