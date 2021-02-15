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    • 15.02.2021 08:46
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    Dışişleri Bakanı 'ndan Batı'nın "benim teröristim kötü, senin teröristin iyi" anlayışına tepki

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , 'ın bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Batı'nın sessiz kalmasına "'Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Batı'nın ikiyüzlü terör tutumuna çok tepki

    Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, , şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Batı'nın "benim teröristim kötü, senin teröristin iyi" anlayışına tepki