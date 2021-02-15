Yunanistan yine tahrik ediyor! PKK’nın Gara’da 13 vatandaşımızı şehit ettiğini görmezden gelip Türkiye’nin operasyonunu kınadı!

13 ŞEHİDİMİZİN 11'İNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimleri Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Polis Memuru Sedat Yabalak, Jandarma Astsubay Semih Özbek, Polis Memuru Vedat Kaya, Jandarma er Süleyman Sungur, Uzman erbaş Mevlit Kahveci, Topçu er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil Muhammet Salih Kanca'dır. 3 evladımızın ise kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" demişti. Son olarak Sözleşmeli Er Sedat Sorgun'un kimliği tespit edildi. Diğer 2 şehidimizin de kimliklerinin tespit edilme çalışmaları devam ediyor.