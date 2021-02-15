Yunanistan yine tahrik ediyor! PKK’nın Gara’da 13 vatandaşımızı şehit ettiğini görmezden gelip Türkiye’nin operasyonunu kınadı!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 10 Şubat 2021'de PKK'ye yönelik "Pençe Kartal-2 Harekatı" başlatılmıştı.
50'den fazla teröristin öldürüldüğü ve 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyonların sürdüğü esnalarda Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirilen operasyondan rahatsız olduğunu gizlemedi.
Ülke ismi vermeden operasyonları değerlendiren Dendias, "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" dedi.