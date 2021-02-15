Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.02.2021 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 10:14
    ABONE OL

    Yunanistan yine tahrik ediyor! PKK’nın Gara’da 13 vatandaşımızı şehit ettiğini görmezden gelip Türkiye’nin operasyonunu kınadı!

    Hain terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı Yunanistan’ı rahatsız etti. PKK’nın Gara’da 13 vatandaşımızı şehit etmesini görmezden gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı , operasyonları "yasa dışı" olarak gördüğünü belirterek "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" ifadelerini kullandı.

    Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 10 Şubat 2021'de PKK'ye yönelik "Pençe Kartal-2 Harekatı" başlatılmıştı.

    50'den fazla teröristin öldürüldüğü ve 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyonların sürdüğü esnalarda Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirilen operasyondan rahatsız olduğunu gizlemedi.

    Ülke ismi vermeden operasyonları değerlendiren Dendias, "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" dedi.

        13 ŞEHİDİMİZİN 11'İNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
        Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimleri Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Polis Memuru Sedat Yabalak, Jandarma Astsubay Semih Özbek, Polis Memuru Vedat Kaya, Jandarma er Süleyman Sungur, Uzman erbaş Mevlit Kahveci, Topçu er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil Muhammet Salih Kanca'dır. 3 evladımızın ise kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" demişti. Son olarak Sözleşmeli Er Sedat Sorgun'un kimliği tespit edildi. Diğer 2 şehidimizin de kimliklerinin tespit edilme çalışmaları devam ediyor.

        "SÖZDE CEZAEVLERİNDE" TUTULMUŞLAR
        Baruş, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13 kişiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek konuşmasına başladı.

        Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde "sözde cezaevinde" tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
        * 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

            * 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak

            * 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey

            * 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil Kabaklı

                * 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya

                * 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur

                * 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci


                    * 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş

                    * Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse

                    * Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca

                        * Erzurum nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Sedat Sorgun

                        * Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan şehidin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edildi.

                        2 ŞEHİT CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
                        Öte yandan, kimliği belirlenen 11 kişiden, 2'si memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı memleketi Kahramanmaraş'a, Aydın Köse ise memleketi Adıyaman'a uğurlandı. Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Haberler Güncel Yunanistan yine tahrik ediyor! PKK’nın Gara’da 13 vatandaşımızı şehit ettiğini görmezden gelip Türkiye’nin operasyonunu kınadı!